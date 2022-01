Tələbə qız müəllimindən gələn mesajı açanda ŞOKA DÜŞDÜ - Professorun iyrənc əməlləri üzə çıxdı

Türkiyənin Kırıkkale univeristetinin proffesoru H.Ö adlı müəllimin tələbəsinə qarşı iyrənc əməli ifşa edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, elm adamı qız tələbəsinə açıq-saçıq və sevgi mesajları göndərib. Qız mesajları oxuyanda heyrətə gəlib. Tələbəsi ilə birlikdə olmaq istəyini dilə gətirən müəllim, təhrikə davam edib. Nəticədə qız mesajları yayımlayıb. Mesajların birində 58 yaşlı müəllim yazıb:

“Bu gün 47 dəfə adını təkrarladım. Zəhmət olmasa 1 kəlimə cavab ver. Səni yataqda uzanarkən düşünürəm. İndi əlində telefon, 1 kəlimə cavab verəcəyinə ümid edirəm”.

Hadisənin üzə çıxmasından sonra müəllim təhsil müəssəsindən uzaqlaşdırılıb.

