Bu gün Moskvada Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına dair xüsusi nümayəndələr Sərdar Kılıç və Ruben Rubinyanın iştirakı ilə ilk görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, danışıqlar 1,5 saat davam edib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasına görə, danışıqlar məhsuldar keçib. Bildirilir ki, tərəflər münasibətlərin tam normallaşma hədəfi ilə ilkin şərt olmadan davam etdirmək məsələsində razılığa gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.