Türkiyənin Konya şəhərində tələbə qız 4 mərtəbəli binadan düşərək həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əraziyə gələn polisin araşdırması nəticəsində bəzi detallar üzə çıxıb. Məlum olub ki, hadisənin baş verdiyi ev, 20 yaşlı qızın sevgilisinə aiddir. Onların hər ikisi Səlçuk univeristetinin tələbəsidir. Hadisənin hansı şəraitdə baş verdiyi məlum deyil.

Şübhəli kimi qızın sevgilisi nəzarətə götürülsə də sonra sərbəst buraxılıb. Onun ifadəsi hələlik açıqlanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.