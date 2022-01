Türkiyənin Antalya bölgəsində təlim-məşq toplanışında olan "Qarabağ" komandası ilk yoxlama matçına çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Premyer Liqasının lideri Rumıniya "Qaz Metan"ı ilə görüşüb.

Oyun qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" növbəti matçını yanvarın 21-də Polşanın "Şlyonsk" (Vrotslav) komandasına qarşı keçirəcək.

