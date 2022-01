Türkiyə ordusunun 3 hərbçisinin şəhid olan Şanlıurfanın Akçakale bölgəsində 44 terrorçu zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulus Akar bildirib.

Nazi bildirib ki, Akçakaledəki terror hücumundan sonra bölgədə keçirilən antiterror əməliyyatı nəticəsində 44 silahlı məhv edilib.

Qeyd edək ki, yanvarın 11-də Akçakaledə terror hücumu nəticəsində Türkiyənin 3 hərbçisi şəhid olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.