Şöbədə öldürülən Xanım qətldən əvvəl nə demişdi? - Polkovnik-leytenantın İFADƏSİ

Ötən ilin sentyabrın 30-da serjant İsmayıl Məmmədovun şöbədə ondan şikayətçi olan arvadını güllələyib öldürməsi ilə əlaqədar cəzalandırılan şəxslərdən biri- xidmətdən qovulan polkovnik-leytenant Füzuli Qurbanov istintaqa ifadəsində hadisənin necə baş verdiyini detallı danışıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya isitnadən xəbər verir ki, Nizami RPİ-nin 24-cü Polis Şöbəsində serjant İsmayıl Məmmədovun ondan şikayətə gələn arvadı Xanım Məmmədovaya uşaqlarının gözü qarşısında 15 dəfə atəş açaraq qətlə yetirməsi ilə bağlı məhkəmə prosesinə start verilib.

X.Məmmədovanın şikayətini araşdıran F.Qurbanov qadının əri, elə həmin şöbədə işləyən İsmayıl Məmmədova bu barədə məlumat verərək şöbəyə çağırıb. Onun şikayətçi qadının şöbədə olduğu vaxt polis işləyən ərini ora çağırması ictimai şəxslər tərəfindən tənqid olunub.

Füzuli Qurbanov isə qətllə bağlı istintaqa ifadəsində deyib ki, ötən il sentyabrın 29-da DİN-nin 102 xidmətindən şöbənin növbətçi hissəsinə Məmmədova Xanım Musa qızının əri tərəfindən döyülməsi barədə müraciəti daxil olub: “Yoxlamanın aparılması şöbə rəisi tərəfindən növbədə olduğum üçün mənə tapşırıldı. Sahə inspektoru və əməliyyat müvəkkili ilə birgə Xanım Məmmədovanın müraciətində göstərilən ünvana getdik. Lakin qapını açan olmadı. Daha sonra Xanım Məmmədova ilə telefonla əlaqə saxladım və olduğu yerə gedib izahatını almaq istədiyimi bildirdim. Amma vətəndaş Biləcəri qəsəbəsində olduğunu, dəqiq ünvanı bilmədiyini, özünün sabah şöbəyə gələcəyini dedi. Sentyabrın 30-u səhər 7:30-da Xanım Məmmədova azyaşlı övladları və bibisi ilə birlikdə şöbəyə gəldi. Onları xidməti otağımda qəbul etdim və Xanım Məmmədova ilk olaraq şifahi qaydada başına gələnləri danışdı. O, yersiz qısqanclıq səbəbindən əri tərəfindən döyüldüyünü dedi. Onun rəsmi qaydada izahatı və ərizəsini aldım, daha sonra ekspert müayinəsindən keçməsindən ötrü qərar təqdim etdim. Növbəni təhvil verib evə getməli olduğum üçün işlərini tez yekunlaşdırmaq məqsədilə, Xanımın mənə verdiyi əri İsmayılın mobil telefon nömrəsinə zəng edərək izahatının alınmasından ötrü şöbəyə dəvət etdim”.

F.Qurbanov qeyd edib ki, İsmayıl Məmmədovu çağırarkən ona nə ilə əlaqədar izahatının alınacağı haqda məlumat verməyib: “Həmin vaxt Xanım Məmmədova əri ilə üzbəüz gəlmək istəmədiyini dedi. Mən artıq onunla bağlı işləri yekunlaşdırdığımı və əri gələnədək şöbədən gedəcəyini dedim. Xanım Məmmədova ərinin polis olması, eləcə Nizami RPİ-də xidmət aparması ilə bağlı mənə nə şifahi, nə də ki, yazılı məlumat vermişdi.

Xanım Məmmədova getmək üçün otaqdan çıxmağa hazırlaşan zaman İsmayıl Məmmədovun Nizami RPİ-nin PPX əməkdaşı olduğu və artıq şöbədə növbətçi hissənin qarşısında dayandığı barədə mənə məlumat verdilər. Mən Xanım Məmmədovadan hansı səbəblərə görə ərinin polis əməkdaşı olduğunu mənə demədiyini soruşdum. O isə heç bir cavab vermədi.

Mən dərhal materialın aidiyyəti üzrə göndərilməsi üçün daxili rabitə vasitəsilə şöbə rəisinə məruzə etdim. İsmayıl Məmmədovun polis əməkdaşı olduğunu və hazırda şöbədə olduğunu dedim. Şöbə rəisi Seymur Qarayev mənə tapşırdı ki, İsmayılı onun qəbuluna gətirim. İsmayılı rəisin otağına apardım, Seymur Qarayev arvadını döyməsi ilə bağlı İsmayıla iradlarını bildirdi. Daha sonra ona şöbədə material toplanması ilə bağlı bölük komandirini məlumatlandırmasını və xidmətinə geri qayıtmasını tapşırdı. Bundan sonra şöbə rəisi Seymur Qarayev idarə rəisinə məruzə edəcəyini, tam məlumatlı olması üçün Xanım Məmmədovanı da dinləyəcəyini dedi.

Rəisin xidməti otağından çıxanda İsmayılın qəbul otağının qarşısında dayandığını gördüm və İsmayıla xidmətinə qayıtmasını tapşırdım. İsmayıl isə indilərdə gedəcəyini dedi. Mən xidməti otağımda gözləyən Xanımla birlikdə rəisin qəbuluna getdik. Seymur Qarayev Xanımı da dinlədi və əri İsmayılın qanun qarşısında cavab verəcəyini dedi. Rəis mənə materialın aidiyyəti üzrə prokurorluğa göndərilməsi məsələsini həll etməyimi tapşırdı. Xanımla birlikdə rəisin xidməti otağından çıxarkən İsmayıl Xanıma yaxınlaşaraq barışmasını və şikayət ərizəsini geri götürməsini xahiş etdi. Xanım isə artıq hər şeyin gec olduğunu dedi”.

Polis polkovnik-leytenantı bildirib ki, bir daha İsmayıla xidmətinə qayıtmasını tapşırıb və Xanımla birlikdə xidməti otağına gedib: “Bir neçə saniyə sonra İsmayıl da otağa daxil oldu. Həmin vaxt mən yarım əyilmiş vəziyyətdə ayaqüstə masa üzərindəki materialları nəzərdən keçirirdim. Xanımla bibisi mənlə üzbəüz, Xanımın azyaşlı övladları isə divanda oturmuşdu.

İsmayıl uşaqları ilə görüşmək üçün otağa daxil olduğunu, görüşüb gedəcəyini dedi. Ona tez uşaqları ilə görüşüb otaqdan çıxmasını tapşırdım və öz işimə davam etdim. Elə bu zaman ani olaraq atəş səslərinə başımı qaldırdım və İsmayılın sağ əlində xidməti silahını tutmaqla ard-arda arvadı Xanıma atəşlər açdığını gördüm.

Bu səhnəni görən kimi Xanıma əlavə güllələrin dəyməsinin qarşısını almaq məqsədilə dərhal masamın arxasından çıxıb İsmayıla yaxınlaşdım. İsmayılın sağ biləyindən və boynundan tutub otaqdan dəhlizə çıxarıb tərk-silah etdim. Bundan sonra şöbə əməkdaşlarının köməkliyi ilə İsmayıl Məmmədov növbətçi hissədə saxlanıldı və hadisə ilə bağlı Nizami rayon prokurorluğuna məlumat verildi. Dərhal xidməti otağıma qayıdıb hərəkətsiz vəziyyətdə döşəmə üzərində üzü üstə uzanıb qalmış Xanım Məmmədovaya yaxınlaşaraq onu çevirdim və ağzından qan gəldiyini gördüm. Dərhal qışqırıb təcili tibbi yardıma məlumat verilməsini tapşırdım.

Lakin təcili tibbi yardım maşını gec gələcəyindən Xanım Məmmədova şöbə əməkdaşlarının köməkliyi ilə xidməti avtomobillərin birində xəstəxanaya göndərildi, mən isə şöbədə qaldım. Xanım Məmmədova xəstəxanaya aparılarkən almış olduğu güllə yaralarından yolda öldü”.

Xatırladaq ki, hadisə 2021-ci il sentyabrın 30-da Nizami rayonundakı 24-cü Polis Şöbəsində baş verib. Cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.

