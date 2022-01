Dünyada təsdiqlənmiş koronavirusa yoluxma hallarının sayı 323 milyonu keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Con Hopkins Universitetinin açıqlamasında deyilir. Bildirilir ki, ümumilikdə 323 272 813 yoluxma, 5 529 154 ölüm qeydə alınıb. Sutkalıq yoluxma sayı isə 2 975 094, ölüm sayı 8 904 nəfər olub.

Yoluxmaya görə ABŞ, Hindistan və Braziliya ilk üçlükdədir.

