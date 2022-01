Türkiyənin Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar Akçakaledəki terror aktından sonra başladılan əməliyyatla bağlı son rəqəmləri açıqlayıb. O qeyd edib ki, əməıiyyat zamanı 44 terrorçu zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Akar terror hücumları ilə bağlı sərt danışıb: "Hər hücumun cavabı ikiqat veriləcək. Terrorçular atdıqları hər addıma görə hesab verməli olacaq. Buna heç kimin şübhəsi olmasın. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq və qalmadı".

