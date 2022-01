Məşhur aktrisa Ülviyyə Xəlilbəyli və aktyor Murad İsmayılın ikinci övladı dünyaya gəlib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə aktrisa sosial mediada paylaşım edib. O yeni dünyaya gələn oğlunun fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Aktrisa fotoya:"Xoş gəldin Rəsul" sözlərini qeyd edib.

Həmin fotonu təqdim edirik:

