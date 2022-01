Rəqsanənin qızı səhnədən gedir

Müğənni Rəqsanə İsmayılovanın qızı, müğənni Aysun İsmayılova şəxsi həyatı haqqında danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aysun İsmayılova "İnstaqram"da canlı yayım açaraq yanvarın 26-da baş tutacaq nişan mərasimindən bəhs edib:

"Nişan tarixini dəqiqləşdirmişik, toy tarixini yox. Ailə qurandan sonra sənətdən gedəcəm".

İfaçı nişanlısının Goranboy rayonundan olduğunu deyib: "Onun 28 yaşı var, namaz qılır. Üzünü göstərmək istəmirəm. Ailə qurandan sonra da Moskvada yaşamağı düşünürük. Toy mərasimi həm Moskvada, həm də Bakıda olacaq".

