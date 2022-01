Azərbaycanda polis polkovnik-leytenantı vəfat edib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, İdayəddin Həsənov ötən gün dünyasını dəyişib.

İ.Həsənov 90-cı illərin Qarabağ savaşında da iştirak edib. O, Qarabağ müharibəsi veteranı idi.

Qeyd edək ki, o, 1999-cu ildə daxili işlər orqanlarından ehtiyata buraxılıb.

