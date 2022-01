Yaponiyada koronavirusun "Omikron” ştamından ilk ölüm halı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki,"Omikron” ştamına yoluxduğu təsdiq olunmuş yaşlı şəxs Sidzuoka şəhərində dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, dünən Yaponiyada 22 045 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, virusa yoluxmuş 11 nəfər ölüb. Ölkənin bütün 47 prepekturasında "Omikron” ştamına yolux halları qeydə alınıb.



