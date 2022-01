Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanda “Texnofest” festivalı 26-29 may tarixlərində keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin “Baykar Makine” şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktar Tvitter səhifəsində festivalla bağlı paylaşım edib.

“Bir millət, iki dövlət və birlikdə daha güclü bir gələcək üçün tək festival - Azərbaycanın ən böyük texnologiya müsabiqəsinə gec olmadan sən də qoşul”, - o, çağırış edib.

Qeyd edilib ki, müsabiqəyə son müraciət tarixi fevralın 17-dir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.