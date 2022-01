Ermənistan vətəndaşı, 68 yaşlı Andranik Aleksanyan Rusiya sülhməramlılarının vasitəçiliyi ilə Ermənistan tərəfinə qaytarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik Ermənitan" məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, bir gün əvvəl, yanvarın 14-də A.Aleksanyan azaraq Azərbaycan ərazisinə keçib.

