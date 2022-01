Türkiyəli müğənni Gülşən son zamanlar səhnə geyimləri ilə gündəmdən düşmür.

Metbuat.az xəbər verir ki, səhnəyə tül libasla çıxan müğənni tənqid atəşinə tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.