Azərbaycanda restoranların birində xadimə işləyən qadının ifası hər kəsi heyrətə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkəldə yayılıb.

Xadimə adı açıqlanmayan şadlıq saraylarından birində müsiqisi Cabbar Musayevə məxsus olan “Məni də gəl apar qurbanın olum” mahnısını ifa edib.

Görüntülər sosial şəbəkədə böyük rəğbətlə qarşılanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.