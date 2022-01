Aktau aeroportu nəzarətə götürüldü

Aktau hava limanı Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin Sərhəd Xidməti tərəfindən nəzarətə götürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sputnik Qazaxıstan” məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ölkə rəhbərliyi təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirmək məqsədilə bu qərarı alıb.

Xüsusi təyinatlı mobil əməliyyatlar şöbəsinin əməkdaşları pasport nəzarətinə, nəzarət-buraxılış məntəqələrinə, eləcə də “Kazaeronaviqasiya” qülləsində nəzarəti gücləndiriblər.

Qeyd edək ki, yanvarın 4-dən 7-dək Aktau hava limanında fövqəladə vəziyyətlə əlaqədar uçuşlar dayandırılmışdı.

