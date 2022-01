İraqın şimalındakı “Pençe Kaplan” və “Pençe Şimşek” bölgələrində 6 PKK terrorçusu zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

“Terror və terrorçularla mübarizəmiz qətiyyətlə davam edir. İraqın şimalındakı “Pençe Kaplan” və “Pençe Şimşek” bölgələrində aşkarlanan 6 PKK terrorçusu atəşə dəstək vasitələri ilə zərərsizləşdirilib” - məlumatda deyilir.

