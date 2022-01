Şamaxıda başsız qalan uşaqların anası: "Başına oyun açacam" - VİDEO

Şamaxıda başsız qalan uşaqların anası aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yayılan videoda qadının gənclər təşkilatlarından birinin üzvü tərəfindən yolda aşkarlandığı görünür.

Qadın gəncin suallarına aqressiv cavablar verir və özünü günahkar hesab etmir. Uşaqların kimsəsiz qalmasını isə toya getməsi ilə əlaqələndirir. O bildirir ki, övladlarının vəziyyəti qənaətbəxşdir. Lakin qarşı tərəf ona uşaqların günlərdir başsız qaldığını, məzlum durumda olduğunu xatırladır.

Daha ətraflı Oxu.az-ın təqdim etdiyi videoda:

