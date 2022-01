DƏHŞƏTLİ İSTİLA: Sakinlər evlərini tərk etməyə qorxurlar: Qapıları və pəncərələri açmırlar - VİDEO

Argentinanın Lap Palma əyalətində iki gündür dəhşətli mənzərə yaşanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, əyalət kərgədan böcəklərinin istilasına məruz qalıb. Məlumata görə, böcəklər gündüzlər günəşdən qorunmaq üçün evlərin damlarına və kanalizasiya borularına toplaşır. Bu isə fəsadlara yol açıb. Məlumata görə, böcəklər gecələr işıq istiqamətində hərəkət etdiyi üçün, küçə işıqları söndürülüb. Sakinlərdən bəziləri böcəklərə zərər verməmək üçün onları toplayaraq, meşəlik ərazilərə atır. Bu mənzərə bəzi sakinlərdə isə qorxu yaradıb. Sakinlər böcəklərin evlərə daxil olmaması üçün qapılar və pəncərələri bağlayıb.

Bildirilir ki, kərgədan böcəkləri ilin bu fəslində torpaqdan çıxaraq ətrafa yayılır. Lakin bu il yağışlı və isti hava böcəklərin sürətlə artmasına səbəb olub.

