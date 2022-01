Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu həlak olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib:

"Azərbaycan Ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Məmmədli Cavidan Abduləziz oğlunun silahla davranış qaydalarının kobud şəkildə pozulması nəticəsində həlak olması faktını təsdiq edirik".

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.

