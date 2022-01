Millət vəkilinin rəis oğluna TÖHMƏT VERİLİB? - AÇIQLAMA / YENİLƏNİB

Xəbər verdiyimiz kimi, yerli KİV-də deputat Aqil Abbasın polis rəisi olan oğlu Tuncay Abbasovun töhmət alması ilə bağlı xəbər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu xəbərə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətinin KİV və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi, polis mayoru Elşad Hacıyev münasibət bildirib:

"Daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun bu xüsusda hansısa əmri olmayıb",- deyə o qeyd edib.

10:32

Deputat Aqil Abbasın polis rəisi olan oğlu Tuncay Abbasov töhmət alıb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə Binəqədi Rayon Polis İdarəsinin 7-ci Polis Bölməsinin rəisi, polis polkovnik-leytenantı Tuncay Abbasova işində yol verdiyi nöqsanlara görə töhmət verilib. Onun Binəqədi RPİ-nin rəisi Musa Musayevin tapşırıqlarını vaxtında icra etmədiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Tuncay Abbasov bundan öncə Suraxanı RPİ 33-cü Polis Bölməsinin rəisi olub. Ötən ilin aprel ayında 7-ci PB-yə təyinat alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.