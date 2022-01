Kamil Zeynallı: "5 ildir anam bilmir ki, paltarlarımı kim yuyur" - VİDEO

Məşhur idmançı Kamil Zeynallı yeni açıqlaması ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qısaqapanma" proqramında keçmiş ad gününü qeyd edən Kamil, aparıcı Elməddin Cəfərovun "səliqəli görünürsən, paltarlarını özün yuyursan?" sualına cavab olaraq bildirib ki, onun paltarları 5 ildir quru təmizləmədə yuyulur.

"5 ildir paltarlarım kimyəvi təmizləmə yerində yuyulur. 5 ildir anam bilmir ki, mənim paltarlarım hardadır. Kim yuyur? Kim ütüləyir? heç xəbəri yoxdur. Hətta keçən dəfə anam paltarımda adımın olduğu kağızı görüb mənə deyir ki, "a bala deyəsən sənə cadu edib, adını yazıb paltarına tikiblər". Mən də ona sonra vəziyyəti izah edib sakitləşdirmişəm".

Proqramdan maralı dəqiqələri aşağıdaki videodan izləyə bilərsiniz:

Aidə Fətəliyeva / METBUAT.AZ



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.