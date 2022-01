Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin Vahid Tarif Cədvəli ilə müəyyən edilmiş aylıq tarif (vəzifə) maaşlarının yeni məbləği müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti bununla bağlı müvafiq qərar verib.

Qərara əsasən, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən sahələrdə çalışan işçilərin əməyinin ödənilməsinin Vahid Tarif Cədvəli 2022-ci il yanvarın 1-dən aşağıdakı kimi olacaq:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.