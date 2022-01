ABŞ verməyi rədd etdi: Türklər daha yaxşısını hazırladı - Havadakı hədəfləri məhv edir / FOTOLAR

Türkiyənin ötən həftə istifadəyə verdiyi TCG Ufuk kəşfiyyat gəmisində şaquli istiqamətdə atəş aça bilən silah sistemi də var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sistem havadakı hədəfləri məhv etməyə imkan verir. Türkiyə mənbələri yazır ki, əslində gəmidə ABŞ-ın şaquli atəş aça bilən Mk 41 sistemində istifadə ediləcəkdi. Lakin ABŞ bu sistemləri verməyi rədd edib. Məlumata görə, ardınca Türkiyənin ROKETSAN şirkəti şaquli vəziyyətdə atəş bilən hərbi avadanlıq yaradıb.

Maraqlıdır ki, türk mütəxəssislərin hazırladığı silah sistemi ABŞ MK 41 avadanlığından daha üstündür.



