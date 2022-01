Rusiya Ukrayna sərhədinə ballistik raketlər göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər məlumat yayıb. Məlumata görə, Rusiya həmçinin sərhədə snayperlər yerləşdirib. ABŞ və Böyük Britaniya kəşfiyyatının məlumatına görə, Rusiya ordusu yaxın günlərdə Ukraynaya hücum edə bilər.

İddialara görə, ruslar əvvəlcə öz hərbçilərini hədəfə alaraq, bu hücumun Ukrayna tərəfindən təşkil edildiyini irəli sürəcək. Moskva bu hücumu bəhanə edərək, Ukraynaya müdaxilə edəcək.

