Avstraliyada toya hazırlaşan qadının davranışları böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az “Daily mail”ə istinadən xəbər verir ki, Meddi adlı qadın koronavirusa yoluxmaq üçün gecə klubuna gedib. O, gecə klubunda kişilərlə qucaqlaşaraq koronavirusa yoluxmaq istəyib. Məlum olub ki, qadın buna qədər koronavirusa yoluxmayıb. O toya bir neçə gün qalmış koronavirusa yoluxacağından və toyunun təxirə düşəcəyindən ehtiyat etdiyi üçün indidən bu xəstəliyi keçirmək istəyir.

