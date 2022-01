Kanada Rusiyanın "işğalından" qorxaraq Ukraynaya xüsusi təyinatlılar göndərir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kanadanın Müdafiə Nazirliyi Rusiya-Ukrayna sərhədində münaqişənin yaranacağından qorxduğu üçün Ukraynaya xüsusi təyinatlılar dəstəsini göndərib,

Dəstənin əsas vəzifəsi iki dövlətin sərhədində vəziyyətin gərginləşdiyi halda kanadalı diplomatların təxliyəsi planını hazırlamaqdır. Hələlik nə Müdafiə Nazirliyi, nə də Kanada hökuməti rəsmi məlumatı təsdiqləməyib.

