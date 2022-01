Bir neçə gün əvvəl restoranların birində xadimə işləyən qadının ifası hər kəsi heyrətə gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayıldıqdan sonra Xatirə adlı xanım aparıcı Zaur Kamalın verilişinə dəvət edilib. O qeyd edib ki, əslən Tovuz rayonunun Azaflı kəndindən olan qadın hazırda Sumqayıtda yaşayır. Daha ətraflı aşağıdakı videodan izləyə bilərsiniz.

