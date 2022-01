Ötən il Azərbaycanda 41,8 milyon tibbi maska istehsal edilib.

Metbuat.az-a Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, bu, ötən illə müqayisədə 145,6 % çoxdur.

Bu ilin yanvar ayının 1-nə ölkədə 2,9 milyon ədəd hazır məhsul ehtiyatı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.