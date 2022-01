Türkiyənin Kocaeli şəhərində psixoloji problemləri olan şəxsin addımı sakinlər arasında qorxu yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, tanımadığı mənzilin qapısının zəngini çalıb. Qapını qadın açıb. Psixoloji problemi olan şəxsin qapı açılan kimi içəri daxil olması qadında qorxu yaradıb. Qadının qışqırmasından sonra türkiyəli mənzildən çıxıb. Hadisə qonşular arasında da həyəcan yaradıb.

Polis türkiyəlini saxlayıb. Lakin qadın həqiqəti biləndən sonra şikayətçi olmayıb.

