“İsrail prezidenti İsaaq Hersoq Türkiyəyə səfərə edə bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan açıqlama verib. Ərdoğan bildirib ki, onun israilli həmkarı ilə görüşü nəzərdən keçirilir. Onun sözlərinə görə, hazırda İsraillə iqtisadi məsələləri əhatə edən bəzi mövzular ətrafında danışıqlar aparılır.

Qeyd edək ki, İsaaq Hersoqun səfəri baş tutarsa bu, İsrailin yüksək vəzifəli dövlət adamının 2013-cü ildən sonra Türkiyəyə ilk səfəri olacaq.

