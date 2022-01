“Yaponiya Kuril adalarına olan iddiasından əl çəkməyəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, Tokio məsələnin həll olunması üçün Moskva ilə razılıq əldə etmək istəyir. “Suverenliyimiz 4 Şimal adasına qədər uzanır. Torpaq problemini həll edəndən sonra sülh sazişini imzalamaq istəyirik” - deyə açıqlama bildirilir.

