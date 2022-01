2021-ci ildə məcburi dövlət sosial sığorta üzrə daxilolmalar 8% artaraq 3,8 mlrd. manatı keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov deyib. Onun sözlərinə görə, proqnoz 109,9% səviyyəsində icra olunub.

"Qeyri-büdcə təşkilatlarında da müsbət dinamika qeydə alınıb. Bu sahədən məcburi dövlət sosial sığorta üzrə daxilolmalar 15,3% artaraq 2,4 mlrd. manatı ötüb və proqnoz 113,2% yerinə yetirilib".

