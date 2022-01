"3 həftəyə Azərbaycanda qırğın günlər başlayacaq, ovucumun içini iyləməmişəm, amma..." - Vasif İsmayıl

"COVİD-19-la bağlı insanlar nə etmək lazım olduğunu bilirlər. Başa düşün ki, çox qalmayıb, iki, maksimum üç həftəyə Azərbaycanda da qırğın günlər başlayacaq".

Metbuat.az Milli.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Toplum.tv-yə tanınmış həkim Vasif İsmayıl deyib.

"Nəyə görə söyləyirik? Ovcumuzun içini iyləməmişik... Əgər "omikron" Azərbaycana gəlibsə... Digər ölkələrdə, məsələn, Amerikada gündəlik yoluxma sayı milyonyarıma qalxmışdı. Biz amerikalıdan daha ağıllı və sağlam deyilik ki. Bizim də başımıza eynisi gələ bilər. Ona görə də daha diqqətli olmaq lazımdır" - V.İsmayıl qeyd edib.

