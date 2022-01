Azərbaycan Ordusunun hərbçiləri Türkiyədə təlim kursunda iştirak ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, Azərbaycan Ordusunun hərbçiləri Kayseridə Birinci Komando Briqada Komandanlığında 113-cü təməl paraşüt kursuna qatılıblar.



