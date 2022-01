"​Unibank" ipoteka faiz dərəcəsini ENDIRIB

"Unibank" ipoteka kreditləri üzrə faiz dərəcəsini aşağı salıb.

Mənzil arzusunu reallaşdırmaq istəyənlər üçün indi əsl fürsətdir. Aprelin 30-dək davam edən kampaniya çərçivəsində “Unibank”dan ipoteka kreditlərini 1% daha aşağı faizlə - illik 7% -lə götürə bilərsiniz. Bu kampaniya həm müştərilərin aylıq ödənişlərinin, həm də faiz ödənişlərinin azalmasına imkan yaradacaq. Kampaniyanın şərtləri haqda daha ətraflı məlumatı bu linkdən ( http://unbk.az/ipoteka ) öyrənə bilərsiniz.



Kampaniyadan indi istifadə edin ki, ipoteka kreditləri üzrə ayrılmış limitdən faydalananlardan olasınız!

Qeyd edək ki, Unibank 2006-cı ildən Azərbaycan İpoteka Fondunun müvəkkil bankları sırasındadır. Ötən il ipoteka kreditlərinin verilməsi sahəsində bank bu illər ərzində ən yüksək göstərici əldə edib. 2021-ci ildə ümumilikdə 150 nəfərə 10 milyon manatdan çox ipoteka krediti verilib.

İpoteka kreditləri "Unibank”ın "Yasamal”, "Sumqayıt” və "Kəpəz” filiallarında ayrılır.

Ətraflı məlumatı (012) 117 nömrəli telefondan, Bankın saytından ( www.unibank.az ) və yaxud Facebook, Twitter və Instagram səhifələrindən ( www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank , https://www.instagram.com/unibank.az/ ) əldə etmək olar.

Unibank-Sənin Bankın!

