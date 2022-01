Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə növbəti müddətə Azərbaycan Atletika Federasiyasının (AAF) prezidenti seçilib.

Metbuat.az-a MOK-dan verilən məlumata görə, toplantıda qurumun İcraiyyə Komitəsinin yeni tərkibi də müəyyən olunub.

Firat Hüseynov AAF-a vitse-prezidenti, Məhərrəm Sultanzadə isə baş katib seçilib.

