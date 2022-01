Türkiyənin Mərkəzi Bankı ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mərkəzi Bankı arasında 64 milyard lirəlik svop sazişi imzlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənəd tərəflər arasında iqtisadi və maliyyə əməkdaşlığının daha da genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Müqavilənin müddəti 3 ildir və ehtiyac olarsa artırılacaq.

Qeyd edək ki, svop mübadilə əməliyyatıdır. Qiymətli kağızların, valyutanın və digələrin alışını, satışını nəzərdə tutur.

