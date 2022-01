Keçmiş prezident Nursultan Nazarbayevin Qazaxıstan Xalqları Assambleyasına və ölkənin Təhlükəsizlik Şurasına ömürlük sədrlik etmək hüququ ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, parlament bu barədə qanunvericiliyə düzəlişi təsdiq edib.

Qeyd edək ki, iki həftə əvvəl baş verən ixtişaşlardan sonra Nazarbayev Təhlükəsizlik Şurasının sədri postunu prezident Kasım-Jomart Tokayevə təhvil verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.