Qan analizləri verilmədən uşağa adi vitamin verilməsi məsləhət deyil.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, pediatr Erkin Rəhimov deyib.



“Bir dərmanın faydalı olması üçün onun bədəndən sovrulması da mütləqdir. B12 çatışmazlığı zamanı bir çox insanlarda dərman sovrulması alınmır. Biz bunu iynə vasitəsilə edirik. Ona görə də həkim yoxlanışı olmadan dərman qəbulu yolverilməzdir”.

