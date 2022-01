Ötən il Azərbaycanda baş verən yol qəzalarında ölən uşaqların sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin ötən illə bağlı açıqladığı məlumatda bildirilib.

Onlardan 13-ü 7 yaşına qədər, 36 nəfər 7 yaşından 16 yaşına qədər olanlardır.

Qəzalarda ümumilikdə 706 nəfərin öldüyü bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.