Bu gün saat 18:37-də "Bakı Metroploteni" QSC-nin "Həzi Aslanov-Dərnəgül" xətti ilə hərəkət edən qatarda nasazlıq yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Metropoliteni QSC-dən məlumat verilib.



Qatar nasazlığa görə "Nizami" stansiyasından depoya göndərilib.



Xəttə ehtiyat qatar buraxılıb.

