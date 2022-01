"Yanvarın 24-də Bakı-Şuşa və Bakı-Ağdam istiqamətində avtobuslar yola salınacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin rəisi Anar Rzayev deyib.



O bildirib ki, avtobuslar səhər 06:30-da yola çıxacaq: "Şuşaya gedən avtobusda 47, Ağdama gedən avtobusda 43 sərnişin yeri var. İlk həftədə Şuşa istiqamətində 6 avtobus, Ağdam istiqamətində 4 avtobus hərəkət edəcək".

