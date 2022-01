Rusiyada səfərdə olan İran prezidenti İbrahim Rəisi Kremldə namaz qılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “RİA Novosti” məlumat yayıb.



O, rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşdən sonra Kremldə axşam namazını qılıb.



Qeyd edək ki, İran lideri bu gün Moskvaya səfər edib.

