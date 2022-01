Türkiyənin Antalya şəhərində təlim-məşq toplanışında olan “Neftçi” bu gün ikinci yoxlama oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt klubu Polşanın “Visla” (Plotsk) klubu ilə üz-üzə gəlib. Görüş 1-1 hesabı ilə bərabərə nəticələnib.

"Neftçi" 1-1 "Visla"

Qeyd edək ki, “Neftçi” ilk görüşündə Macarıstan "Kişvarda"sı ilə heç-heçə etmişdi.

