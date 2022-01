Tövlədəki kameranın görüntülərini izlədi: Heyrətə gəldi - Zəlzələdən əvvəl... - VİDEO

İki gün əvvəl Türkiyənin Kayseri vilayətində baş verən rixter cədvəli üzrə 4,9 bal gücündəki zəlzələ ilə bağlı diqqətçəkən görüntülər üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər inəklərin və digər heyvanların olduğu tövlədə çəkilib. Müşahidə kamerasının lentə aldığı görüntülərdə zəlzələdən bir neçə saniyə əvvəl inəklərin qəflətən yerlərindən qalxaraq, kənara çəkildiyi əks olunub.

Bu, görüntülər heyvanların zəlzələni əvvəlcədən hiss etdiyinə dair iddiaların bir daha ortaya çıxmasına səbəb olub.

