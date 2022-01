“Sabah” heyətinə yeni futbolçu qatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi belaruslu qapıçı Aleksandr Neçayevi transfer edib. 28 yaşlı qolkiperlə 1,5 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, Aleksandr Neçayev karyerası ərzində Belarusun “Dinamo” (Brest, 2014-2016), “Atlant” (Kobrin, 2015/16), “Lida” (2016/17) və “Rux” (2017-2022) komandalarında çıxış edib.

