“Rusiya qüvvələri Ukrayna sərhədini keçərsə, bu işğal deməkdir. ABŞ və müttəfiqləri bu vəziyyətə ciddi cavab verəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Ağ ev”in mətbuat katibi Cen Psaki belə açıqlama verib. O bildirib ki, prezidenti Co Bayden bununla bağlı rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə açıq şəkildə xəbərdarlıq edib.Psakinin sözlərinə görə, Rusiyanın kiber hücumlar da daxil olmaqla bir neçə müdaxilə planları var. “ABŞ istənilən hücuma qəti cavab verəcək”- deyə Psaki bildirib.

