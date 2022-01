Azərbaycan Kikboksinq Federasiyasında yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist özü məlumat verib.

Beləki, Səbuhi Musayev Azərbaycan Kikboksinq Federasiyasında mətbuat katibi təyin edilib.

Qeyd edək ki, S.Musayev əvvəllər "Futbol+" qəzeti, Apasport.Az, Qaynarinfo.Az, Sport7.Az və Oxu.Az saytlarında çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.